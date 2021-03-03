اندلاع مواجهات مسلحة بين حزب الله وقوة أمنية في الضاحية الجنوبية لبيروت

اندلعت مواجهات، تخللها إطلاق رصاص، بين حزب الله وفرع المعلومات التابع لقوى الأمن الداخلي اللبناني، في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، مساء الثلاثاء.



شهد شارع معوض في الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، إشكالاً أمنياً تخلله إطلاق نار بين أمن حزب الله وفرع المعلومات التابع لقوى الأمن الداخلي اللبناني.



وقد تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة للإشكال تظهر تطويق عناصر حزب الله لقوة فرع المعلومات التي دخلت إلى الضاحية الجنوبية لبيروت أثناء ملاحقتها لمطلوبين، دون تنسيق مسبق مع حزب الله بحسب ما جرت العادة، حيث يمنع الحزب الدولة اللبنانية من الحضور أو تنفيذ أي عمليات أمنية دون تنسيق وإذن مسبق.



وتظهر الفيديوهات ان عناصر فرع المعلومات عرفوا عن أنفسهم بأنهم "دولة" فيما رد العناصر بأنهم من حزب الله وعلا إطلاق النار في الهواء بين الطرفين. لينتهي الأمر بحسب المعلومات باحتجاز عناصر الحزب لسيارات الدورية وسلاح أحد عناصرها قبل أن يحل الأمر وتعاد الآليات والسلاح المصادر بعد التواصل مع اللجنة الأمنية التابعة للحزب.



مصادر أمنية تشير إلى أن دورية المعلومات كانت بصدد ملاحقة مروجي مخدرات فروا إلى داخل شارع معوض حين اعترض طريقها عناصر الحزب الذين لم يكونوا على اطلاع بمهمة الدورية التي دخلت الضاحية دون اذن مسبق وسرعان ما جرى التواصل بين الطرفين على مستوى رفيع ليحل الأمر بسرعة كبيرة ويتم تسليم المطلوبين الملاحقين.



المصدر: مواقع الكترونية