شكرا لقرائتكم خبر عن تحصيل الاشتراكات أبرزها.. تعرف على اختصاصات هيئة مكتب الغرفة الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهدف القانون رقم 70 لسنة 2019 بشأن تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، تحسين كفاءة أعماله وتوفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمار من خلال إضفاء الشخصية المستقلة للاتحاد والغرف الصناعية عن السلطة العامة ويحقق مصلحة أصحاب الأعمال وتقدم الصناعة بوجه عام.

وفيما يلى نستعرض الاختصاصات الخاصة بهيئة الغرف الصناعية، وفقا لما ورد في التشريع.

تباشر هيئة مكتب الغرفة الاختصاصات الآتية:

1. بحث ودراسة وتحضير الموضوعات التى تعرض على مجلس الإدارة وإبداء الملاحظات عليها قبل عرضها عليه.

2. الإشراف على سير العمل بالغرفة، وعلى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

3. بحث الموضوعات والأمور العاجلة التى تخص الغرفة واقتراح ما تراه من شأنها، على أن تعرض على مجلس الإدارة فى أول اجتماع له لاتخاذ ما يلزم فى شأنها.

4. الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للغرفة تمهيدًا لعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها.

5. الإشراف على إعداد تقريرى الميزانية والحساب الختامى تمهيدًا لإقرارهما من مجلس الإدارة قبل عرضهما على الجمعية العمومية للغرفة.

6. متابعة تحصيل الاشتراكات السنوية للمنشآت أعضاء الغرفة وفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.