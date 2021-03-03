شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا اللاتينية.. درس قاس لبقية العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال موقع «ذي كونفيرسيشن»: إن عدم المساواة وعدم الاستقرار السياسي في أمريكا اللاتينية يقدم دروسا لبقية العالم.

وبحسب مقال لـ «دييغو سانشيز أنكوشيا»، الأستاذ بجامعة أكسفورد، في خطاب تاريخي حول الحراك الاجتماعي في 2013، حذر الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما من مشكلة عدم المساواة المتزايدة، مشيرا إلى أن الاتجاهات المشتركة لزيادة عدم المساواة وتناقص التنقل تشكل تهديدًا أساسيًا لأسلوب حياة الأمريكيين.

ومضى يقول: كان يتحدث في المقام الأول عن أمريكا، لكن الأمر يمكن أن ينطبق بنفس القدر عن بولندا أو المملكة المتحدة أو عدد من البلدان الغنية الأخرى، وأضاف: جعل فيروس كورونا الأمور أسوأ، لقد مكن الوباء النخبة العالمية من زيادة ثروتها بسرعة، وفي بعض الحالات بمبالغ هائلة، في نفس الوقت الذي فقد فيه العديد من العمال وظائفهم.

وتابع: يمكن أن تزداد الأمور سوءًا في السنوات القادمة، ويمكن أن تكون أمريكا اللاتينية، إحدى أكثر المناطق تفاوتًا في العالم، نموذجا لذلك.

وأردف يقول: لأكثر من قرن من الزمان، شهدت أمريكا اللاتينية مزيجًا مدمرًا من عدم المساواة المرتفع والأداء الاقتصادي الضعيف والمؤسسات السياسية الضعيفة.

وأشار إلى أن ذلك ساهم في استمرار التقلبات السياسية والاستياء الاجتماعي، موضحا أن النخبة الصغيرة، التي لا تزال تسيطر على حصة كبيرة من الأراضي والثروة، لديها حوافز محدودة لزيادة الإنتاجية أو الاستثمار في قطاعات جديدة من الاقتصاد.

وتابع يقول: عانت دول أمريكا اللاتينية مثل البرازيل والمكسيك من نقص الوظائف ذات الأجر الجيد بدرجة أكبر بكثير في الاقتصادات الأكثر ثراءً، وأضاف: خلال معظم القرن الـ 20، تركز النشاط الاقتصادي على المزارع الكبيرة وأنشطة التصنيع كثيفة رأس المال التي خلقت فرص عمل رسمية محدودة، وكان لدى معظم العمال وظائف منخفضة الأجر لا توفر الوصول إلى المزايا الاجتماعية.

ومضى يقول: لم تفعل الحزمة النيوليبرالية المطبقة في جميع أنحاء المنطقة منذ أواخر الثمانينيات الكثير للمساعدة، واستفادت النخبة الاقتصادية المكونة من أفراد من ذوي الثروات الكبيرة والصلات السياسية أو كليهما من خصخصة الشركات العامة، وتابع: كتب كثيرون عن نقل الوظائف من الولايات المتحدة إلى المكسيك، ولكن الحقيقة هي أن عددًا كبيرًا من المكسيكيين ما زالوا يعملون في القطاع غير الرسمي ويتلقون أجورا تحت خط الفقر.

ونبه إلى أن الافتقار إلى الديناميكية الاقتصادية كان له علاقة كبيرة بالسيطرة على صنع السياسات من قبل أغنى 1% من المواطنين، الذين نجحوا في الضغط من أجل ضرائب منخفضة، خاصة على الدخل الشخصي ودخل الشركات.

ومضى يقول: لم تنفق معظم دول أمريكا اللاتينية ما يكفي على الرعاية الصحية والتعليم العامين، وقد أولت الكثير من الاهتمام لبرامج الأثرياء، حتى العقد الأول من القرن الـ 21، كان دعم الجامعات والمستشفيات مرتفعاً، بينما كان الإنفاق على التعليم قبل المدرسي والعيادات الصحية الريفية غير كافٍ.

وبحسب الكاتب، بالنظر إلى كل هذا، فليس من المستغرب أن يدعم المواطنون السياسيين الشعبويين بشكل متكرر، وتابع: وعد القادة، بمَنْ فيهم خوان دومينغو بيرون في الأرجنتين في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، أو مؤخرًا هوغو شافيز في فنزويلا، بتوفير وظائف جيدة ومزايا اجتماعية مناسبة ليس فقط للفقراء، ولكن أيضًا لشرائح كبيرة من الطبقة الوسطى المستبعدة.

وأضاف: أيد هؤلاء القادة بحماس إعادة توزيع الثروة، لكن سياساتهم غالبًا ما كانت غير مستدامة، وفشلت في مواجهة سلطة أعلى 1% من المواطنين.

وأردف يقول: على المدى الطويل، خلقت عدم المساواة حلقة مفرغة، وهو أحد الأسباب، التي جعلت أمريكا اللاتينية هي المنطقة، التي بها أعلى معدل جرائم قتل في العالم.

وتابع: يتركز العنف في الأحياء ذات الدخل المنخفض، مما يخلق القلق وانعدام الأمن الشخصي ويثبط الاستثمار الداخلي، الذي يفترض به أن يخلق فرص عمل ويحسَّن الخدمات.

واختتم بقوله: ما تظهره تجربة أمريكا اللاتينية هو أن الأمور يمكن أن تزداد سوءًا بسهولة في المستقبل، حيث تتسع فجوات الدخل وتصبح مواجهتها أكثر صعوبة.