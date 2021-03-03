شكرا لقرائتكم خبر عن أنقرة تخرق اتفاق جنيف وتدرب ميليشيات طرابلس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في تأكيد على استمرار التدخل العسكري للنظام التركي بقيادة أردوغان في ليبيا، نشرت وزارة الدفاع التركية صورا لضباط أتراك يشرفون على تدريب الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس على استخدام قذائف «الهاون».

وكان اتفاق جنيف بين الأطراف السياسية الليبية شدد على ضرورة وقف كافة الاتفاقيات التي وقعتها حكومة الوفاق مع تركيا، كما تضمن إعلان اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) إنهاء الاتفاقيات الأمنية والعسكرية، وخروج المرتزقة من ليبيا، فيما تصر أنقرة على الزج بدفعات جديدة إلى طرابلس لدعم الميليشيات، خصوصا التابعة للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية.

وفي محاولة لتنظيم الإخوان للسيطرة على المشهد السياسي الليبي، قال رئيس ما يسمى مجلس الدولة خالد المشري المحسوب على الإخوان إنه إذا لم يعط مجلس النواب الثقة للحكومة، فإن مجلس الدولة مستعد لإعطائها الثقة دون تدخل في تشكيلها.

وقال المشري في اجتماع للمجلس: خارطة الطريق تنص على عودة الحكومة للجنة الحوار للبت فيها في حال لم تحصل على موافقة النواب وليس إعطاءها الثقة. مضيفا: لو افترضنا أن لجنة الحوار أعطتها الثقة سوف يكون هناك مشكلة قانونية لأن أعضاء اللجنة غير منتخبين.

يأتي هذا فيما طالب 26 عضوا بمجلس النواب بتأجيل عقد جلسة منح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة، مطالبين الأمم المتحدة بالحصول على صورة من تقرير لجنة التحقيق الخاص بمزاعم تلقي بعض أعضاء لجنة ملتقى الحوار السياسي رشاوى نظير التصويت لبعض الأشخاص.

وقال بيان صادر عن النواب: حرصا على معرفة الحقيقة في الوقت الصحيح وإبراء ذمتنا أمام الله والشعب نحن أعضاء مجلس النواب الليبي نطالب البرلمان بمخاطبة الأمم المتحدة وطلب صورة من التقرير حول الأمر وإيفائنا به قبل جلسة مناقشة منح الثقة للحكومة المقترحة التي باتت تحوم حولها الشكوك والشبهات وإرجاء موعد الجلسة حتى نتبين الحقيقة.

على صعيد متصل، جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعوته إلى ضرورة احترام وقف إطلاق النار على مستوى ليبيا ومغادرة جميع المقاتلين الأجانب. واعتبر أن جهود ومساعي البعثة الأممية في ليبيا أثمرت من خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي عن اتفاق اختيار أعضاء الجهاز التنفيذي الانتقالي في ليبيا الذي سيقود البلاد إلى الانتخابات في 24 ديسمبر القادم.

وقال غوتيريش في تصريحات لصحيفة «لاستامبا» الإيطالية: تحدثت مع رئيس الوزراء ورئيس المجلس الرئاسي المكلفين، وتمنيت لهما التوفيق في تفويضهما لقيادة البلاد خلال بقية المرحلة التحضيرية للانتخابات الوطنية.

وأضاف: إن الشعب الليبي يستحق فرصة لإعادة بناء حياته ومستقبله، وينبغي للقادة وجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وضع مصالح النساء والأطفال والرجال الليبيين أولا.