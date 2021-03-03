شكرا لقرائتكم خبر عن مرشح بايدن لـ«الخزانة»: إيران لن تنعم برفع العقوبات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد مرشح الرئيس الأمريكي لمنصب نائب وزير الخزانة والي أدييمو التزامه بتطبيق العقوبات على إيران وروسيا ودول أخرى تطبيقا صارما، ردا على أسئلة عدد من أعضاء لجنة الشؤون المالية في مجلس الشيوخ.

وشدد أدييمو على ضرورة ألا تنعم إيران بالإعفاء من العقوبات إلا إذا اتخذت خطوات مناسبة للتقيد بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، مضيفاً أنه سيراقب بعناية أي جهود إيرانية للتهرب من العقوبات وإساءة استخدام النظام المصرفي الدولي وسيستخدم جميع الأدوات الممكنة لعرقلة ذلك الدعم. وأكد أن دعم إيران للإرهاب مبعث قلق شديد للغاية، «وإذا تأكد فسأعمل مع الزملاء في وزارة الخزانة على مراقبة هذا الدعم عن كثب وسنسعى لعرقلته بكل الأدوات المتاحة». وأعلن التزامه بإنفاذ العقوبات التي تستهدف الأطراف الروسية، وقال إنه سيعمل عن كثب مع المسؤولين الأمريكيين لتنفيذ القوانين التي تخول فرض عقوبات على شركات وأفراد شاركوا في خط أنابيب (نورد ستريم 2) الذي يجري مده حاليا من روسيا إلى ألمانيا.