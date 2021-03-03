شكرا لقرائتكم خبر عن من أخفى تقاريرهم الاستخباراتية ؟ الصمت على إرهابهم «كارثة» والان مع التفاصيل
وكون معظم المعلومات وردت في تقرير الخارجية الأمريكية؛ وبما أن ما يصدر من الخارجية الأمريكية يعكس نص وروح توجه الإدارة الأمريكية؛ فإننا نستغرب عدم صدور أي تقرير استخباري أمريكي عن إرهاب خامنئي وقياداته الإرهابية في فيلق القدس أو عن قيادات حزب الله الإرهابي وعلى رأسهم الأفعى نصر الله، أو عن مجازر الحوثي أو الجرائم الإنسانية الكبرى التي ارتكبها الحشد الشعبي العراقي ومليشياته الإرهابية ضد الطائفة السنية، وما قام به الحرس الثوري من قتل للشعب السوري.. إن صدور تقرير مدير مكتب الاستخبارات الأمريكية المتعلق بمقتل خاشقجي في ظل ما ذكر أعلاه من مجازر إيرانية رهيبة ضد الإنسانية؛ لا يصبح مجرد أربع ورقات عادية اعتمدت على استنتاجات ظنية سطحية فقط؛ بل هو انعكاس لتوجه صناعة حدث سلبي خصوصا أن المملكة اعتبرت قضية جمال خاشقجي عملا إجراميا بشعا اتخذت المملكة كافة الإجراءات القضائية لمحاسبة المسؤولين عليه. والمملكة التي رفضت التقرير جملة وتفصيلا لا تنظر إلى الوراء، فالوقائع معروفة وقد تم إجراء كافة التحقيقات والمحاكمات اللازمة. كما أن المملكة طبقت القانون وقامت بمحاكمة المتهمين في جريمة قتل خاشقجي، حضر جلسات محاكمتهم ممثلون من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، كما حضر محاكمتهم ممثل لتركيا إضافة إلى حضور ممثلي المنظمات الحقوقية السعودية مما يعكس منهج الشفافية التي طبقتها السلطات القضائية السعودية بما يتناسب مع أنظمتها المعتمدة. ويبقى السؤال الكبير.. إيران ومليشياتها الطائفية ترتكب مجازر دون حساب.. وتقوم بتطوير ترسانتها النووية بلا عقاب والسؤال الأكبر، من أخفى تقاريرهم الاستخباراتية؟ كون الصمت على إرهابهم «كارثة بكل المعايير».