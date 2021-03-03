شكرا لقرائتكم خبر عن خصوم السوفييت يتذكرون جورباتشوف في عيد ميلاده التسعين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفل ميخائيل جورباتشوف، آخر زعماء الاتحاد السوفييتي السابق، بعيد ميلاده التسعين في حفل عبر برنامج «زووم»، أمس الثلاثاء. وفي هذه المناسبة تلقى رسائل تهنئة من شخصيات من العالم؛ حيث وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه رجل دولة فذ ترك بصمة على مسار تاريخ العالم، كما تلقى برقيات من زعماء الدول الذين كانوا سابقاً من خصوم الاتحاد السوفييتي، واعتبره الرئيس الأمريكي جو بايدن أحد الذين جعلوا العالم أكثر أمناً، ووصفته أنجيلا ميركل بأن برلين مدينة له لدوره في إعادة توحيد ألمانيا. وأثنى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على شجاعته في إنهاء الحرب الباردة.

حفل في مستشفى

واحتفل الزعيم السوفييتي السابق، الذي ولد في جنوب غرب روسيا في 1931، بعيد ميلاده في مستشفى روسي تواجد فيه «طوال فترة الوباء» كما قال فلاديمير بولياكوف الناطق باسم مؤسسة جورباتشوف، مؤكداً أن الزعيم السابق «مرهق من كل هذا الأمر، مثلنا جميعاً»، لكنه التقى في هذه المناسبة مع أصدقاء وأقرباء له مع احترام قواعد التباعد الاجتماعي أو عبر الفيديو، كما أضاف المصدر نفسه.

وجورباتشوف، الذي كان من مناصري الحد من التسليح والإصلاحات التي تستند إلى الديمقراطية عندما كان زعيماً للاتحاد السوفييتي في الثمانينات، معروف على نطاق واسع بأنه أسهم في إنهاء الحرب الباردة، إلا أن منتقديه في روسيا يحملونه مسؤولية ما يعدونه الانهيار القاسي للاتحاد السوفييتي في 1991.

وأرسل بوتين، الذي عبَر عن أسفه لانهيار الاتحاد، برقية تهنئة لجورباتشوف نشرها الكرملين. وقال في البرقية «أنت تنتمي بحق إلى كوكبة من رجال الدولة المتميزين الأفذاذ في عصرنا، الذين كان لهم الأثر الواضح في مسار التاريخ المحلي والعالمي».

وأضاف بوتين: إن خبرة جورباتشوف المهنية والحياتية وطاقته وقدراته الإبداعية تساعده في المشاركة في الشؤون العامة والعمل التنويري والاهتمام بتنفيذ مشاريع إنسانية دولية.

بايدن وميركل جونسون يهنئون

وبنفس المناسبة، بعث الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتهنئة إلى جورباتشوف، قال فيها: «بفضل التزامكم بالحرية والشجاعة، بات العالم أكثر أمناً، وهذا مصدر إلهام». وأضاف الرئيس الأمريكي: «آمل أن يشير تمديد معاهدة ستارت، إلى أن الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية يمكنهما التعاون لاحقاً؛ لمواصلة العمل الذي بدأتم به سابقاً».

بدورها، هنأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل آخر رئيس سوفييتي، معربة عن شكرها له على إنجازاته السياسية. وذكرت ميركل في رسالة التهنئة «يسعدني أن أغتنم يومك الخاص كفرصة لأشكرك مرة أخرى على التزامك الشخصي بالتغلب السلمي على الحرب الباردة وإتمام الوحدة الألمانية».

وكتبت ميركل «ستبقى مساهمتك المهمة في إعادة التوحيد لا تُنسى في ألمانيا مثل التزامك الشخصي المستمر بالعلاقات الودية بين بلدينا»، مضيفة: إن جورباتشوف بإمكانه أن ينظر إلى أعمال حياته بكل فخر.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: إن الشعب البريطاني يبقى «معجباً بالشجاعة والنزاهة» التي تحلى بها جورباتشوف من أجل «إنهاء الحرب الباردة بشكل سلمي».

وترأس جورباتشوف الاتحاد السوفييتي منذ عام 1985 إلى عام 1991 أميناً عاماً للجنة المركزية للحزب الشيوعي أولاً، ثم رئيساً للدولة. بعد توقيع اتفاقية تأسيس رابطة الدول المستقلة في ديسمبرعام 1991، أعلن جورباتشوف تنحيه عن منصبه الرئاسي.

واسم جورباتشوف مرتبط بنهج «البيريسترويكا» أو «إعادة البناء»، التي أطلقها عام 1986 من خلال إلغاء الرقابة وضمان حرية الإعلام، ما سميت بسياسة «العلنية».

ودفع جورباتشوف لإلغاء الدور القيادي للحزب الشيوعي في الدولة والانتقال إلى التعددية الحزبية والانتخابات الحرة، وتنويع أشكال النشاط الاقتصادي.

وفي الساحة الدولية أعلن جورباتشوف عام 1987 سياسة «التفكير السياسي الجديد»، التي تضمنت مبدأ أولية القيم الإنسانية العامة، والتخلي عن المجابهة مع الغرب والتوجه نحو نزع السلاح.(وكالات)