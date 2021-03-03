شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تستسلم لضغوط التكنولوجيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت الأسهم الأمريكية الثلاثاء بقيادة التكنولوجيا، حيث تخلى السوق عن بعض المكاسب القوية من الجلسة السابقة. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.8% إلى 3870.29 بعد أن ارتفع بأكثر من 2% يوم الإثنين في أفضل يوم له منذ يونيو.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 143.99 نقطة أو 0.5 بالمئة إلى 31391.52 نقطة. وخسر مؤشر ناسداك 1.7% إلى 13358.79 مع هبوط آبل وفيسبوك بأكثر من 2%. وتراجع كل من أمازون ومايكروسوفت بنسبة 1%، بينما انخفض تيسلا بنسبة 4.5%.

كان قطاع التكنولوجيا وتقدير المستهلك أسوأ قطاعين أداءً، حيث انخفض كل منهما بأكثر من 1%. وفرت المكاسب الطفيفة في المواد للسوق الأوسع بعض الوسادة.

وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، وهو نقطة تركيز مؤخرًا لمستثمري الأسهم، إلى ما دون 1.41%. يبدو أن السعر القياسي يستقر هذا الأسبوع بعد ارتفاعه إلى 1.6% الأسبوع الماضي، مما خفف بعض المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض والتضخم.

وبدأت الأسهم الأمريكية شهر مارس بشكل قوي الإثنين، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 2.4%، وارتفع مؤشر داو جونز 2% تقريبا، وقفز مؤشر ناسداك بما يزيد قليلاً عن 3% بعد أن تراجع 4.9% الأسبوع الماضي. وحقق كل من داو وناسداك أفضل يوم تداول لهما منذ نوفمبر.