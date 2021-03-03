تحذيرات شديدة اللهجة من الخارجية الأمريكية لإثيوبيا

الشارقة - اميمة ياسر - وكالات

حثت وزارة الخارجية الأمريكية، رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد يوم الثلاثاء، على وقف العمليات القتالية في إقليم تيجراي الشمالي، مشيرة إلى وجود "تقارير يعتد بها عن ارتكاب فظائع وانتهاكات ومخالفات لحقوق الإنسان".

وبحسب رويترز، أدانت الخارجية الأمريكية، الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في إقليم تيجراي الإثيوبي، من قبل القوات الفيدرالية الإثيوبية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن طلب من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وقف تلك الانتهاكات واتخاذ خطوات فورية وملموسة لحماية المدنيين، بمن فيهم اللاجئون، ومنع المزيد من العنف.

وقال: "ضغط الوزير بلينكين من أجل الإنهاء الفوري للأعمال العدائية وانسحاب القوات الخارجية من تيجراي، بما في ذلك قوات الأمن الإقليمية في أمهرة والقوات الإريترية".

وأضاف "كما طلب الوزير بلينكين أن تعمل حكومة إثيوبيا مع المجتمع الدولي؛ لتسهيل إجراء تحقيقات مستقلة ودولية وذات مصداقية في انتهاكات حقوق الإنسان المبلغ عنها ومحاسبة المسؤولين عنها".

وتابع: "الوزير حث الحكومة الإثيوبية على اتخاذ خطوات فورية وملموسة لحماية المدنيين بما في ذلك اللاجئين ومنع وقوع المزيد من أعمال العنف".

ويشهد إقليم تيجراي البالغ عدد سكانه نحو خمسة ملايين نسمة حربا بين القوات الاتحادية والحزب المحلي الحاكم السابق الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.