شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بالعدالة والتنمية يستغل نفوذه فى عمليات فساد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير أن شركة الرئيس الجديد لشعبة حزب العدالة والتنمية الحاكم بمدينة اسطنبول، تدير شركة فازت بمناقصات بقيمة 41.9 مليون ليرة خلال الفترة بين عامي 2012 و2020، حسبما نشرت صحيفة زمان التركية.

وذكرت صحيفة سوزجو أن شركة (عين) للخدمات الإعلامية التي تتولى شركة رئيس شعبة الحزب الحاكم الجديد في اسطنبول عثمان نوري كاباك تبه، إدارتها ماليا وقانونيا منذ أغسطس الماضي جاءت في صدارة الشركات التي حصلت على أعلى عدد من المناقصات من بلدية أسنلار خلال الفترة بين عامي 2012 و2020، بحسب سجلات هيئة المناقصات العامة.

وخلال تلك الفترة حصلت الشركة على 21 مناقصة من البلدية بقيمة 41 مليون و961 ألف و180 ليرة من أجل الأعمال الثقافية والفنية.

وخلال عام 2020 أحالت الشركة، التي نمت بفضل المناقصات التي حصلت عليها من بلدية اسنلار، المسؤوليات القانونية والمالية إلى شركة بيلجا المتحدة للتجارة الدولية، وتبين أن الرئيس الجديد لشعبة حزب العدالة والتنمية بمدينة إسطنبول، عثمان نوري كاباك تبه، هو أحد الشركاء في تلك الشركة ويمتلك نصف أسهم الشركة.

ووفق تقارير يحظى المقربون من حزب العدالة والتنمية الحاكم بفرص أكثر من غيرهم للفوز بمناقصات عامة.