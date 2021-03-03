المغرب: 393 إصابة و8 وفيات جديدة بكورونا في 24 ساعة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت المصالح الصحية المغربية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 393 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة.

بهذه الحصيلة، يرتفع مجمل الإصابات بالفيروس إلى 484159 حالة.

كما سجلت وزارة الصحة ثماني وفيات نزولاً من 14 أحصيت أمس ليصل مجموع الوفيات إلى 8645 حالة.

وتعافت 523 حالة جديدة ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 469868 حالة.

وبدأت المغرب منذ أسابيع حملة عامة للتطعيم.

وتلقى ثلاثة ملايين و657468 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 في حين تلقى 293857 الجرعة الثانية.