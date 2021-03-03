مصر تؤكد دعم جهود السلام في السودان

ابوظبي - سيف اليزيد - أسماء الحسيني (القاهرة، كالات)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساندة بلاده لجهود تعزيز السلام والاستقرار في السودان.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيان له، أمس، أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسي مع وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي.

وأوضح أن الرئيس السيسي أشار خلال اللقاء إلى اهتمام مصر بتعزيز العلاقات مع السودان، لاسيما في مجالات الربط الكهربائي والسككي والتبادل التجاري، فضلاً عن استعداد مصر للاستمرار في نقل تجربتها في الإصلاح الاقتصادي وتدريب الكوادر السودانية والتعاون على مواجهة أي تحديات قد تطرأ في هذا الصدد.

وشدد السيسي على النهج الاستراتيجي لمصر بدعم مختلف جوانب العلاقات الثنائية مع السودان من أجل التعاون والبناء والتنمية، وذلك ترسيخاً للشراكة والعلاقات الأزلية بين شعبي وادي النيل.

وقال المتحدث الرسمي، إن الوزيرة المهدي أعربت من جانبها عن تطلع السودان لتطوير الجهود المتبادلة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين. وثمنت المهدي الدعم المصري المخلص للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الهام الذي يمر به بما أسهم في تجاوز السودان لصعوبات تلك المرحلة، معربة عن التطلع للاستفادة من التجربة المصرية الملهمة في مجال الإصلاح الاقتصادي التي حققت نجاحاً كبيراً، كما أعلنت وزيرة الخارجية السودانية، أن الرئيس السيسي سيزور الخرطوم خلال الأيام القادمة على رأس وفد رفيع للقاء رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وأوضح المتحدث أن اللقاء شهد التباحث وتبادل الرؤى حول قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت من حتمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم فيما يخص ملء وتشغيل السد، بما يراعي عدم الإضرار بدولتي المصب ويحافظ على حقوقهما المائية. وشدد على أنه تم التوافق على تكثيف التنسيق المتبادل بين مصر والسودان خلال الفترة المقبلة إزاء تلك القضية الحيوية.

وفي السياق، أكدت وزيرة الخارجية السودانية ونظيرها المصري سامح شكري، خلال لقاء مشترك، أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي يُحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان، ويحدُّ من أضرار هذا المشروع على دولتي المصب. وشدد البلدان على أن لديهما إرادة سياسية ورغبة جادة لتحقيق هذا الهدف في أقرب فرصة ممكنة، كما طالبا إثيوبيا بإبداء حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعّالة من أجل التوصل لهذا الاتفاق.

تعاون عسكري بين البلدين

وقع السودان ومصر، أمس، اتفاقية للتعاون العسكري بين البلدين، إثر زيارة رئيس أركان الجيش المصري، الفريق محمد فريد، العاصمة السودانية الخرطوم.

وشدد الفريق محمد فريد على أن بلاده تسعى لترسيخ الروابط والعلاقات مع السودان في كافة المجالات، خاصة العسكرية والأمنية، والتضامن كنهج استراتيجي تفرضه البيئة الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن السودان ومصر يواجهان تحديات مشتركة، وأن هناك تهديدات متعددة تواجه الأمن القومي في البلدين.