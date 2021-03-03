فرار 300 مجند حوثي من جبهات مأرب

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

فر المئات من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، من جبهات القتال في محتفظة مأرب شرقي اليمن، في أعقاب هزائم كبيرة تعرضت لها الميليشيات، وبثت الهلع في صفوف عناصرها الإرهابية.

وقالت مصادر ميدانية، إن المئات من المجندين في صفوف الميليشيات فروا بشكل جماعي من جبهات القتال في مأرب، بعد أيام من نقلهم من محافظة تعز للقتال في صفوف الميليشيات، حيث تشن هجوماً منذ ثلاثة أسابيع في محاولة اجتياح المحافظة. وأضافت المصادر أن نحو 300 فرد كانت الميليشيات الحوثية قد نقلتهم من تعز قبل أيام، وأجبرتهم على القتال في جبهات مأرب فروا من المعارك، وعادوا إلى منازلهم.

وبحسب المصادر، فإن فرار تلك المجامع الحوثية من جبهات القتال في مأرب جاءت بعد مقتل عدد منهم، وجرح آخرين، ونتيجة لحجم الخسائر البشرية الكبيرة التي تعصف بمقاتلي الحوثي في مغامرة الهجوم على مأرب.

إلى ذلك، اندلعت مواجهات عنيفة بين الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل وميليشيات الحوثي الإرهابية أمس، في جبهة «حيفان» جنوب تعز.

وطبقاً للمصادر، فقد اندلعت المواجهات العنيفة بين الجانبين، إثر محاولات تقدم للحوثيين في سلسلة جبال «عيريم» تصدى لها الجيش اليمني.

وأكدت المصادر انكسار العناصر الحوثية المهاجمة، وإجبارها على التراجع عقب سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وخسائر في العتاد، مشيرةً إلى أن الأوضاع في الجبهة لا تزال متوترة، ولا يُستبعد أن تنشط المواجهات من جديد.