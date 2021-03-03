احتجاجات في لبنان على تردي الأوضاع الاقتصادية

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (وكالات)

احتج لبنانيون أمس، على ارتفاع سعر صرف الدولار، وتردي الأوضاع المعيشية في مدينة طرابلس شمالي البلاد.

وقطع المحتجون الطرقات المؤدية إلى ساحة عبد الحميد كرامي «ساحة النور» في طرابلس بالإطارات المشتعلة، كما طالبوا بإطلاق سراح الناشطين الموقوفين خلال أحداث فبراير الماضي، كما قطع عدد من المحتجين الطريق بين طرابلس وبيروت.

وهوت العملة اللبنانية أمس، باتجاه مستوى 10 آلاف ليرة مقابل الدولار، وهو مستوى متدن غير مسبوق للعملة التي تضررت جراء انهيار مالي أفضى إلى تفشي الفقر والاضطرابات.

وأدى الانهيار الذي بلغ مدى لم تشهده لبنان من قبل لفقد العملة اللبنانية نحو 85 بالمئة من قيمتها في بلد يعتمد بشكل كبير على الواردات.

وارتفعت أسعار العديد من السلع الاستهلاكية، مثل الحبوب لثلاثة أمثالها.

وفشل الساسة في الاتفاق على خطة إنقاذ منذ اندلاع الأزمة في 2019 إذ توقفت تدفقات الدولار، وانتشرت الاحتجاجات في البلاد.

وقال اثنان من المتعاملين في العملة في السوق غير الرسمية التي أضحت المصدر الرئيس للسيولة، بعد أن توقفت البنوك عن صرف دولارات إن سعر الدولار بلغ 10 آلاف ليرة، وقال ثلاثة آخرين إن العملة الأميركية سجلت 9900 ليرة.

إلى ذلك، دعا ذوو ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى تحقيق محايد ومستقل للوصول إلى الحقيقة والعدالة، مؤكدين أن تباين المواقف بشأن التحقيق الدولي لا يمنع الأهالي من العمل معاً لتصويب مسار التحقيق.

وأكد أهالي ضحايا الانفجار، الذي وقع في 4 أغسطس، وأدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص، وجرح الآلاف، أن وجعهم أصبح بمثابة هويتهم الجديدة، مشددين على أن أي مسعى لتصنيفهم ضمن الطوائف أو المجموعات السياسية هو تزوير للحقيقة، يهدف إلى إضعاف حراكهم وتفتيته في لعبة المساومات والتجاذبات السياسية.

وقالوا في بيان موجه للرأي العام: «هدفنا الأسمى، والذي نتوحد كلنا حوله كطائفة للضحايا هو الوصول إلى الحقيقة والعدالة، من خلال تحقيق مستقل ومحايد». وأعرب ذوو الضحايا عن أملهم في أن ينجح القضاء اللبناني في تجاوز الصعوبات، وتحقيق العدالة والحقيقة في هذه القضية الوطنية، لكنهم أكدوا مخاوفهم الكبيرة من إمكان عدم تحقيق ذلك في ظل التدخلات والحصانات السياسية.