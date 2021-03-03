الجيش اليمني يفشل هجوماً لميليشيا الحوثي ويكبدها خسائر فادحة جنوب مأرب

المناطق - الرياض

تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في اليمن الليلة الماضية من كسر هجوم شنته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وتقدمت ميدانياً في مديرية رحبة جنوب غربي محافظة مأرب.

وقال قائد جبهة جبل مراد العميد الركن اليمني حسين الحليسي في تصريح لموقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمني: إن الجيش أفشل هجوماً للميليشيا الحوثية الانقلابية على مواقع الجيش في جبهة رحبة، ليشن هجوماً عكسياً كبد من خلاله الميليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وتمكن من تحرير واستعادة مواقع عسكرية إستراتيجية.

وأضاف العميد الحليسي أن الميليشيا مُنيت بهزيمة ساحقة في مديرية رحبة جنوب غربي المحافظة بعد محاولتها الفاشلة التي قامت بها لاختراق مواقع الجيش الوطني.

وأفاد قائد جبهة مراد أن الميليشيا الحوثية الإرهابية تلقت ضربة موجعة، وخسائر بشرية ومادية كبيرة في الأرواح والعتاد في المعركة، مشيراً إلى أن المواقع التي استعادها الجيش اليمني مهمة وإستراتيجية.