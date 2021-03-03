شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد تيسير مطر يؤكد أهمية دور وحدة حقوق الإنسان داخل وزارة الهجرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية دور وحدة حقوق الإنسان داخل وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمتمثل فى نشر ثقافة حقوق الإنسان بين العاملين، ومراجعة اللوائح الداخلية لوزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج والتأكد من توافقها مع مبادئ حقوق الإنسان التي تقرها الدولة المصرية، بالإضافة إلى كون الوحدة حلقة الوصل بين الوزارة وبين لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان.

كلمة النائب محمد تيسير مطر، جاءت أمام السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال استعراضها جهود وزارة الهجرة فى ملف حقوق المصريين بالخارج، وكذلك مناقشة عدد من النقاط الخاصة بعمل لجنة حقوق الإنسان باجتماع اللجنة.

ويثبت نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يوما بعد يوم، أنهم يدركون الدور الذى أوكل إليهم أو تم انتخابهم من أجله، ومسئولياتهم تجاه وطنهم، وأنهم يعون قضايا الوطن وأهمية حماية أمنها القومى كأولوية فى مواجهة التحديات، وذلك من خلال احتكاكهم المباشر بالمواطن المصرى والاستماع إلى مطالب أهالى دائرتهم والعمل على حلها، وهو ما ظهر جليا خلال الفترة الماضية من النشاط الملموس لنواب التنسيقية فى دوائرهم .

ويتفاعل نواب التنسيقية مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه تحت قبة البرلمان برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة.

وقد أعربت وزيرة الهجرة عن سعادتها لحضور اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مؤكدة أن وزارة الهجرة تسعى دائما لتضافر الجهود مع أعضاء مجلس النواب ذات الشأن المشترك، للتعاون نحو تلبية احتياجات المصريين بالخارج وتحقيق الكفاية الاتصالية مع كافة جالياتنا خارج مصر، كذلك إيجاد سبل للتعاون للتعامل مع أية مشكلات قد تواجه المصريين بالخارج في أي من الدول.

وقالت إن حقوق الإنسان تمثل لنا الحفاظ على المصريين بالخارج من أي ضرر يلحق بهم، كذلك تلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم المختلفة والحفاظ على كافة حقوقهم بشكل مستمر.



