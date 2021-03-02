كورونا.. الإصابات في إفريقيا تقترب من 4 ملايين نصفها في جنوب إفريقيا والمغرب

جدة - عبدالحي حسين - اقتربت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في القارة الإفريقية من تجاوز حاجز 4 ملايين إصابة، حتى صباح اليوم الثلاثاء، يوجد أكثر من نصفها في جنوب إفريقيا، والمغرب، حسب آخر المعطيات، والأرقام المعلنة.

وحسب موقع “Worldometer”، المختص في إحصاء الأرقام المتعلقة بالوباء، فإن أزيد من 3,494,990 مصابا تمكنوا من الانتصار على جائحة كورونا، فيما لايزال عدد المصابين يواصل الارتفاع، بعد تسجل 3,935,446 إصابة مؤكدة، ثلثهم سجل في جنوب إفريقيا، توفي منهم أزيد من 50,077 ألف شخص.

وتأتي جنوب إفريقيا على رأس دول القارة من حيث عدد الإصابات بـ 1,513,959، وأيضا في عدد الوفيات بـ50 ألفا و77 وفاة، تليها مصر بـ10 آلاف وفاة، و183,010 ألف مصاب.

ويحتل المغرب المركز الثاني في ترتيب الدولة الموبؤة بـ483,766 ألف إصابة خلف جنوب إفريقيا، وتونس في المركز الثالث بـ233,669 إصابة.

وحتى صباح الخميس الماضي، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 115 مليونا و69 ألفا، توفي منهم ما يزيد عن 2,552,090، وتعافى أكثر من 90 مليونا، و97 ألفًا، وفق موقع “worldometer”، المختص برصد تطورات الفيروس.