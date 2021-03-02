“مراسلون بلا حدود” تقاضي بن سلمان بشأن قتل خاشقجي

جدة - عبدالحي حسين - أقامت منظمة “مراسلون بلا حدود” الثلاثاء، دعوى قضائية ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أمام القضاء الألماني، على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقالت المنظمة في بيان، إنها “تقدمت بشكوى ضد ولي العهد السعودي أمام النائب العام في محكمة العدل الفيدرالية بمدينة كارلسروهي الألمانية، لاختصاصها القضائي في النظر في الجرائم الدولية الأساسية”.

وأضافت أن الجرائم الذي سينظر فيها تتعلق “بالاضطهاد المعمم والممنهج للصحافيين في السعودية”.

وأشارت أن الدعوى “تستهدف بشكل رئيسي، ولي العهد السعودي، و4 مسؤولين سعوديين آخرين رفيعي المستوى”.

وأوضحت أن المسؤولين الأربعة هم: مستشار بن سلمان السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، ونائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد عسيري، والقنصل العام السابق في إسطنبول محمد العتيبي، وضابط المخابرات الذي يشتبه بأنه قاد الفرقة التي عذبت وقتلت خاشقجي ماهر المطرب، حسب المصدر ذاته.

وجاءت شكوى “مراسلون بلا حدود” عقب إعلان الاستخبارات الأمريكية في تقريرها الذي نشر الجمعة، أن ولي العهد السعودي “وافق على خطف أو قتل خاشقجي، حيث كان يرى فيه تهديدا للمملكة، وأيد استخدام تدابير عنيفة إذا لزم الأمر لإسكاته”.

وعقب ذلك أعلنت الإدارة الأمريكية، فرض عقوبات جديدة على مسؤولين سعوديين بينهم أحمد عسيري، وأفراد من “قوة التدخل السريع”، باستثناء ابن سلمان.

فيما أعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان، الجمعة، رفضها “القاطع” لما ورد في التقرير من “استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة”.

وقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، داخل قنصلية الرياض بمدينة إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.