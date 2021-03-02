حوادث السير تتسبب في وفاة 19 شخصا خلال أسبوع وإصابة 1925 آخرين

جدة - عبدالحي حسين - لقي 19 شخصا مصرعهم وأصيب 1925 آخرون بجروح، إصابات 56 منهم بليغة، في حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 22 إلى 28 فبراير 2021.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم التحكم ، وتغيير الاتجاه بدون إشارة،وعدم ترك مسافة الأمان ، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه غير المسموح به ، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، ،والسياقة في حالة سكر ، والسير في الاتجاه الممنوع والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 41 ألفا و905 مخالفات، وإنجاز تسعة آلاف و940 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 31 ألفا و965 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 6 ملايين و675 ألفا و925 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3766 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6064 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 110 مركبة.