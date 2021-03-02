"مخابرات" الشيوخ الأمريكي تعين مرشح بايدن لـ"سي آي إيه"

محمد الفلاح - الثلاثاء 2 مارس 2021

صوتت لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، بالإجماع لصالح إقرار تعيين المرشح لمنصب مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز.



وقبل أسابيع، وقع اختيار الرئيس الأمريكي جو بايدن، على الدبلوماسي السابق ويليام بيرنز، لشغل منصب مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.

وقاد بيرنز الوفد الأمريكي في المفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي، في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، والتي انتهت بتوقيع الاتفاق الشهير في 2015.

ويحظى بيرنز بخبرة لأكثر من 3 عقود في العمل الدبلوماسي للولايات المتحدة، وشغل العديد من مناصب الأمن القومي لإدارات ديمقراطية وجمهورية.

والأربعاء الماضي، قال وليام بيرنز، إن الولايات المتحدة مطالبة ببذل كل الجهود الممكنة لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.

وقال بيرنز في جلسة استماع للجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي: "من الضروري أن تبذل الولايات المتحدة كل جهد ممكن لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية".

وأوضح "يجب فرض قيود أكثر تشددًا وأطول أمدًا على إيران لضمان عدم حصولها على أسلحة نووية حتى لو عادت للالتزام الكامل بالاتفاق النووي".

وتابع "لا يمكننا تجاهل التهديدات التي تفرضها إيران مثل تطوير برنامجها الصاروخي وأنشطتها المزعزعة لاستقرار المنطقة".