‏الارياني يحذر من ارتفاع وتيرة تجنيد مليشيا الحوثي للأطفال

محمد الفلاح - الثلاثاء 2 مارس 2021

حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني من قيام مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران برفع وتيرة حملاتها لحشد وتجنيد الآلاف من الأطفال في مناطق سيطرتها، بعد استدراجهم من منازلهم ومن مدارسهم، وغسل ادمغتهم بالأفكار الارهابية المتطرفة والزج بهم في هجمات انتحارية في صحاري وجبال ووديان محافظة مأرب.



‏وقال " حذرنا مرارا وتكرارا من حملات مليشيا الحوثي لتجنيد الأطفال وخصوصا في ظل الخسائر البشرية الغير مسبوقة التي تكبدتها في المعارك الدائرة في مختلف جبهات القتال بمحافظة مأرب بعد تصعيدها الاخير، والتي أدت إلى نفاذ مخزونها البشري وفرار المئات من ابناء القبائل الذين حشدتهم بالقوة والاكراه".

وأشار الارياني إلى ان اطفال اليمن في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية يدفعون ثمناً باهضا جراء استمرار صمت المجتمع الدولي على ما يحصل لهم من جرائم إبادة جماعية عبر غسل عقولهم واستغلال أوضاعهم المعيشية وحالة الفقر والعوز التي تعيشها غالبية الاسر، واغرائهم بالسلاح والمال لاستدراجهم والزج بهم في جبهات القتال.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن وكل منظمات حماية الطفل بادانة واضحة لهذه الممارسات الإجرامية التي تشكل انتهاك غير مسبوق للقانون الدولي الإنساني وقوانين حماية الطفل، والضغط على مليشيا الحوثي لوقف عمليات تجنيد الاطفال واستغلالهم في الأعمال القتالية.