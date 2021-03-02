تل أبيب وواشنطن.. اتفاق على تنسيق أي قرار بشأن إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتفقت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية على التشاور والتنسيق حول أي قرارات بشأن إيران.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي،خلال اجتماع مرئي مع ممثلين إسرائيليين في شرق آسيا والمحيط الهادئ، الثلاثاء، "إذا كان أي شخص يعتقد أن الأمريكيين سيهرولون لعقد اتفاق مع إيران فهذا لم يحدث حتى الآن، وآمل ألا يحدث في المستقبل".

ونقلت النسخة الإلكترونية من صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن أشكنازي قوله إن "العلاقات مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن جيدة وأنه على اتصال وثيق مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكين".

وقال :"هناك قرار من قبل منتدى صغير مؤلف من رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الخارجية ورؤساء المؤسسة الأمنية للدخول في حوار معهم بطريقة غير معارضة وبحث المصالح الإسرائيلية وكيفية صياغة اتفاق كبير يحمي المصالح الإسرائيلية والإقليمية ويمنع إيران نووية".

وأضاف: "سياستنا هي استنفاد هذا الحوار شخصيًا والتحدث بشكل مهني مع الأمريكيين كحلفاء".

وحذر أشكنازي من خطورة التهديدات الإيرانية للبعثات الخارجية الإسرائيلية بعد هجوم إيراني مشتبه به بالقرب من السفارة الإسرائيلية في نيودلهي بالهند .

وقال: "الخطر كبير وحقيقي، لا شك أن هناك رغبة إيرانية في إلحاق الضرر بأهداف إسرائيلية، ولذلك علينا جميعًا أن نكون يقظين".

دائرة السلام تتوسع

ولم يستبعد وزير الخارجية الإسرائيلي إمكانية توسع دائرة السلام بين إسرائيل ودول عربية إضافية خلال العام الجاري.

وقال: "لن أتفاجأ إذا توسعت دائرة اتفاقيات السلام خلال عام 2021، وسيكون هذا بمثابة تحدي لنا".

كما أضاف أشكنازي إن أحد أهداف وزارته هو تحسين العلاقات مع الأردن ومصر، وتوسيع التعاون معهم على مستوى الأعمال أيضًا.

الانتخابات الفلسطينية

وعلى صعيد أخر أشار أشكنازي إلى أن الترتيبات الفلسطينية للانتخابات تبدو جدية.

وقال: "تبدو لنا هذه المرة كخطوة أكثر جدية من المحاولات السابقة، لأسباب مختلفة، والانتخابات تخدم أجندة أبو مازن "، مضيفا:" توجد خلافات لكني أقدر إنهم سيصلون إلى انتخابات المجلس التشريعي في شهر مايو/أيار".

وتابع أشكنازي: "أنا قلق من تزايد قوة حماس في قطاع غزة، وإسرائيل تتابع النطورات".