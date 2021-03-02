المكسيك توزع 2.46 مليون جرعة من لقاح كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

وزعت المكسيك 2.46 مليون جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد فى البلاد حتى الآن.



جاء ذلك حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في المكسيك بـ114 ألفا و113 جرعة يوميا.

ووفقا لهذا المعدل، فإنه من المتوقع أن تستغرق المكسيك 4 سنوات و6 أشهر لتطعيم 75% من تعداد سكانها باللقاح المؤلف من جرعتين.

وكان التطعيم قد بدأ في المكسيك منذ 10 أسابيع.

من ناحية أخرى، بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك 2.09 مليون إصابة، كما وصل إجمالى عدد الوفيات إلى 186 ألفا و152 شخصا.

وقد مر عام واحد على اكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس الذى يسبب مرض "كوفيد–19".

يشار إلى أنه يتم تحديد عدد جرعات التطعيم وعدد المواطنين الذين تم تطعيمهم وفقا لنوع اللقاح الذي تستخدمه الدولة، ما إذا كان يتألف من جرعة أو جرعتين.