شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تأهيل ساحة عامة في عتق بشبوة بـ 129 ألف دولار بتمويل دولي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يواصل الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا، حاليا، تنفيذ أعمال مشروع تأهيل إحدى الساحات العامة بمدينة عتق في محافظة شبوة، بتكلفة 129 ألف دولار بتمويل من البنك الدولي.



واطلع مدير عام فرع الصندوق في المكلا الدكتور عوض لقصم ومعه مديرا صندوق النظافة والتحسين في شبوة محمد الحامد ومدير مديرية عتق علي عامر، على مستوى الانجاز في مشروع إعادة تأهيل الساحة التي تقع في قلب مدينة عتق، وتبلغ مساحتها 3 آلاف و 700 متر .. مشيدين بنموذج تصميمها الهندسي الذي يشمل رصيفا طوليا وممرات وجزر داخلية مشجرة وموقف عام للسيارات .. موجهين بحل أي إشكاليات تتسبب في عرقلة إنجاز المشروع .. منوهين باللمسة الجمالية للمشروع على المظهر العام لمدينة عتق.