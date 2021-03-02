شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يصدر مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مرسوماً أميرياً بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة.

ونص المرسوم على تعيين كل من الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، وحمد جابر العلي الصباح نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع، وعبدالله يوسف عبدالرحمن الرومي نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للعدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة.

كما نص على تعيين عيسى أحمد محمد حسن الكندري وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية، والدكتور محمد عبداللطيف الفارس وزيراً للنفط ووزيراً للتعليم العالي، والدكتور باسل حمود حمد الصباح وزيراً للصحة، والدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزيراً للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، والدكتورة رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس وزيراً للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومبارك سالم مبارك الحريص وزير دولة لشؤون مجلس الأمة.

كما عُين حسب المرسوم الأميري الكويتي ثامر علي صباح السالم الصباح وزيراً للداخلية، وخليفة مساعد حمادة وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وعبدالرحمن بداح المطيري وزيراً للإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب، والدكتور علي فهد المضف وزيراً للتربية، وشايع عبدالرحمن أحمد الشايع وزير دولة للشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، والدكتور عبدالله عيسى السلمان وزيراً للتجارة والصناعة، والدكتور مشعان محمد مشعان العتيبي وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزيراً للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.