شكرا لقرائتكم نزاع إثيوبيا واشنطن تحث إثيوبيا على التحقيق بوقوع انتهاكات في تيغراي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حض وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على القبول بتحقيق دولي في اتهامات عن ارتكاب فظاعات في منطقة تيغراي.

وفي اتصال هاتفي مع أبي أحمد، طلب بلينكن "أن تتعاون حكومة إثيوبيا مع المجتمع الدولي لتسهيل تحقيقات مستقلة ودولية وذات صدقية في تقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان ومحاسبة من يقف وراءها".

طفل مصاب جراء القتال في تيغراي يعالج في مستشفى مدينة ميكيلي في الإقليم

كما قالت وزارة الخارجية الأميركية إن بلينكن حث أبي أحمد على وقف العمليات القتالية في إقليم تيغراي الشمالي، مشيراً إلى وجود "تقارير يعتد بها عن ارتكاب فظائع وانتهاكات ومخالفات لحقوق الإنسان".

وأضافت في بيان أن "الوزير حث الحكومة الإثيوبية على اتخاذ خطوات فورية وملموسة لحماية المدنيين، بما في ذلك اللاجئون ومنع وقوع المزيد من أعمال العنف".

وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة "تظل على استعداد للمساعدة في حل الصراع" في تيغراي".

ويشهد إقليم تيغراي البالغ عدد سكانه نحو خمسة ملايين نسمة حرباً بين القوات الاتحادية والحزب المحلي الحاكم السابق "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي".