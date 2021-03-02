شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع قرار أوروبي ضد إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس-أ.ف.ب

قال وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان، الثلاثاء، إن الأوروبيين سيعرضون مشروع قرار على الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدين تعليق إيران بعض عمليات التفتيش المتعلقة ببرنامجها النووي. وأوضح لودريان أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية أن القرار: «سيدفعنا في الأيام القليلة المقبلة إلى الاحتجاج في إطار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية».