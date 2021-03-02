اخبار العالم

مشروع قرار أوروبي ضد إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع قرار أوروبي ضد إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس-أ.ف.ب
قال وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان، الثلاثاء، إن الأوروبيين سيعرضون مشروع قرار على الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدين تعليق إيران بعض عمليات التفتيش المتعلقة ببرنامجها النووي. وأوضح لودريان أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية أن القرار: «سيدفعنا في الأيام القليلة المقبلة إلى الاحتجاج في إطار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

التقييمات

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا