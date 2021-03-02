شكرا لقرائتكم خبر عن النمسا تسعى لإنتاج لقاح «كورونا» محلياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فيينا - وام

أعلن رئيس وزراء النمسا المستشار سيباستيان كورتس، تغيير مسار استراتيجية النمسا للتطعيم ضد فيروس «كورونا» المستجد، بعدم الاعتماد مستقبلاً على الاتحاد الأوروبي في تأمين احتياجات النمسا من اللقاح، والسعي إلى إنتاجه محلياً. وانتقد المستشار کورتس، بطء وكالة الأدوية الأوروبية في منح الموافقات اللازمة للقاحات الجديدة، وقال: «وكالة الأدوية الأوروبية بطيئة جداً في إصدار الموافقات»، وأكد ضرورة الاستعداد لمواجهة المزيد من الطفرات بإنتاج لقاحات من الجيل الثاني قادرة على مكافحة الفيروس المتحور.