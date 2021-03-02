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النمسا تسعى لإنتاج لقاح «كورونا» محلياً

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فيينا - وام
أعلن رئيس وزراء النمسا المستشار سيباستيان كورتس، تغيير مسار استراتيجية النمسا للتطعيم ضد فيروس «كورونا» المستجد، بعدم الاعتماد مستقبلاً على الاتحاد الأوروبي في تأمين احتياجات النمسا من اللقاح، والسعي إلى إنتاجه محلياً. وانتقد المستشار کورتس، بطء وكالة الأدوية الأوروبية في منح الموافقات اللازمة للقاحات الجديدة، وقال: «وكالة الأدوية الأوروبية بطيئة جداً في إصدار الموافقات»، وأكد ضرورة الاستعداد لمواجهة المزيد من الطفرات بإنتاج لقاحات من الجيل الثاني قادرة على مكافحة الفيروس المتحور.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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