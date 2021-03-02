لأول مرة.. تعيين نائبين للرئيس التنفيذي لمتحف الحضارة

محمد اسماعيل - القاهرة - أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين نائبين للرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وذلك لأول مرة منذ اعتبار المتحف هيئة عامة اقتصادية تتبع الوزير المختص بشؤون الآثار.

وذكرت وزارة السياحة والآثار، في بيان أصدرته اليوم، أن القرار تضمن تعيين إيناس جعفر نائباً للرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للشئون الأثرية، و فيروز فكري نائباً للرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، لمدة عام أو حتى تاريخ بلوغ السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة أيهما أقرب.

يذكر أن إيناس جعفر التحقت بالعمل بالوزارة عام 1984 بالمكتب الفني لرئيس هيئة الآثار بصندوق إنقاذ آثار النوبة، وفي عام ٢٠٠٥ وحتى ٢٠١٥ كلفت بالإشراف على جميع المجموعات العاملة بالمتحف القومي للحضارة المصرية، حتى تولت بعد ذلك منصب نائب المشرف العام للشؤون الأثرية بالمتحف، وأخذت على عاتقها مسؤولية الملف الأثري به لما لها من خبرة طويلة فى هذا المجال.

أما فيروز فكري فقد التحقت بالعمل بصندوق النوبة كمسؤول عن ملف اليونسكو فور تخرجها عام 2002، ثم التحقت بالعمل كمدير للتعاون الدولي والعلاقات العامة بالمتحف القومي للحضارة المصرية عام 2009، كما أنها حاصلة على ماجستير إدارة الأعمال (MBA) ، ودبلوم في إدارة القطاع العام والحكومي من جامعة ESLSCA ، شاركت عام 2017 في برنامج القادة الدوليين الزائرين (IVLP) والذي تقدمه وزارة الخارجية الأمريكية، بإلاضافة إلى مشاركتها في العديد من الدورات التدريبية والندوات وورش العمل عن دور اليونسكو في حماية الآثار والاستغلال السياحي الأمثل للمواقع الأثرية في مصر.