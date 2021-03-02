إدانات مستمرة لانتهاكات الحوثيين

استمرت الإدانات والاستنكارات جراء استهدافات وتعديات ميليشيا الحوثي المستمرة، وآخرها تعديها بمقذوف عسكري على إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، والتي أسفرت عن إصابة خمسة مدنيين، فضلا عن تضرر عدد من المنازل والمركبات.

باكستان

أوضحت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، أن هذه الهجمات لا تعد انتهاكا لسيادة وسلامة المملكة العربية السعودية فحسب.. بل إنها تهدد أيضا حياة الأبرياء.

ودعت باكستان إلى ضرورة الوقف الفوري لمثل هذه الهجمات، مؤكدة وقوفها وتضامنها مع المملكة ضد مثل هذه الهجمات الإرهابية الجبانة.

وطالبت ميليشيا الحوثي بوقف هجماتها على محافظة مأرب في اليمن، مؤكدة ضرورة إيجاد حل سياسي شامل للصراع في اليمن بالوسائل السلمية.

مصر

أكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان، دعمها الكامل والمستمر حكومة وشعبا لما تتخذه المملكة من تدابير وإجراءات لحماية وصون أمنها واستقرارها ولضمان سلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية الجبانة التي تقوض من السلم والأمن في المنطقة، وتنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني.

الأردن

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير ضيف الله الفايز، إدانة الأردن واستنكارها الشديدين لهذا الفعل الإرهابي الجبان واستهداف المدنيين الأبرياء الذي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.

وشدد على أن أمن البلدين واحد لا يتجزأ ومصالحها مترابطة، مشيرا إلى وقوف الأردن إلى جانب المملكة العربية السعودية وتضامنها الكامل معها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها وأمن شعبها والمقيمين على أراضيها وحماية مصالحها.

البحرين

جددت وزارة خارجية مملكة البحرين، موقف بلادها الداعم لجميع الجهود والمساعي التي تبذلها المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، مؤكدة وقوفها التام في صف واحد مع المملكة في مواجهة الاعتداءات الحوثية المتواصلة التي تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.

اليابان

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية يوشيدا تومويوكي في بيان، ضرورة وقف الهجمات عبر الحدود على المملكة العربية السعودية فورا، ووقف إطلاق النار الفوري وبدء حوار لإيجاد حل سياسي للوضع في اليمن.

كما أكد أن حكومة اليابان مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية لليمن وملتزمة ببذل جهود مستمرة، بالتعاون مع الدول المعنية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.