"كوفاكس" تسلم ملايين الجرعات من لقاح كورونا مجاناً لنيجيريا

ابوظبي - سيف اليزيد - سلمت آلية "كوفاكس" العالمية إلى نيجيريا مجاناً، اليوم الثلاثاء، حوالى أربعة ملايين جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

بذلك، تصبح نيجيريا، وهي أكثر دولة أفريقية تعداداً للسكان، أحدث بلد في القارة يستفيد من توفير لقاحات مجانية.

ووصلت طائرة تحمل 3,94 ملايين لقاح من نوع "أسترازينيكا" إلى مطار "امدي أزيكيوي" الدولي في العاصمة أبوجا.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أنّ الأزمة الصحية التي سببها فيروس كورونا لن تنتهي إذا لم تستطع كل الدول تلقيح مواطنيها.

كان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس من ضمن المرحبين بوصول اللقاحات.

وكتب في تغريدة "يجب أنّ نتعاون معاً لتوريد اللقاحات لكل الدول خلال أول 100 يوم في 2021".

وتعد دفعة لقاحات "أسترازينيكا- أكسفورد"، التي أنتجها معهد الأمصال الهندي "سيروم اينستيتوت أوف إنديا"، الأولى ضمن 16 مليون لقاح تعتزم "كوفاكس" إرسالها خلال الأشهر المقبلة للبلد البالغ عدد سكانه 200 مليون نسمة.

وقال مدير وكالة الرعاية الصحية الأولية فيصل شعيب في بيان "اليوم يوم خير لنيجيريا"، وتابع "فريقنا مستعد لبدء إعطاء الجرعات للعاملين الطبيين في الخطوط الأمامية".

وحضّ المسؤول الحكومي بوسو مصطفى المسؤولين المحليين ورجال الدين وقادة المجتمع المدني على التوعية بضرورة تلقي اللقاحات. وأكّد "هذه معركة كل شخص".

ورخصت وكالة مراقبة الغذاء والدواء في نيجيريا، الشهر الماضي، استخدام لقاح "أسترازينيكا" ومن المقرر أن تنطلق حملة التلقيح الجمعة.

وأطلقت وكالة الرعاية الصحية الأولية عملية تسجيل إلكترونية في محاولة لتسهيل عملية التطعيم.

وسجل البلد، الواقع في غرب أفريقيا، 156,017 إصابة بينها 1915 وفاة.

وأصبحت غانا وساحل العاج، الأسبوع الماضي، أول دولتين تستخدمان لقاحا مضادا لفيروس كورونا في إطار آلية "كوفاكس" العالمية التي تشرف عليها منظمة الصحة العالمية وتحالف اللقاحات (غافي) مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) كشريك منفذ.

وذكرت "كوفاكس" أنّه من المقرر تسليم حوالى 237 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا" بحلول نهاية مايو إلى 142 دولة عبر العالم.

