الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة في الكويت

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أصدر صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة.

كانت الحكومة السابقة قد استقالت في يناير الماضي.

واحتفظ الشيخ صباح خالد الحمد الصباح برئاسة الحكومة.

وقال رئيس الحكومة، في بيان صحفي عقب صدور المرسوم، إنه تم استحداث حقيبتين جديدتين في الحكومة، وهما وزارة الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشددا على أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر الجهود وتوحيدها للتركيز على مواجهة الفساد الإداري والمالي وأدواته، سواء في الجهاز الحكومي أو خارجه ودعم الأجهزة الرقابية للقيام بعملها على أكمل وجه باستقلالية تامة.

وبين الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح أن وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستعنى بتطوير البنية التحتية الإلكترونية، وتعزيز الأمن السيبراني، والارتقاء بالخدمات الحكومية الإلكترونية والذكية وتنمية قطاع الاتصالات.

واحتفظ وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر الصباح ووزير النفط محمد عبد اللطيف الفارس ووزير المالية خليفة حمادة بحقائبهم الوزارية في التشكيلة الجديدة.