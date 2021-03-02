روحاني لماكرون: لن نتفاوض مجددا على الاتفاق النووي‎

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 مارس 2021 10:17 مساءً - منذ دقيقتين

آخر تحديث: 2 - مارس - 2021 10:15 مساءً

أبلغ الرئيس الإيراني حسن روحاني، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء خلال اتصال هاتفي، أن الاتفاق النووي مع بلاده ”غير قابل لإعادة التفاوض“.

واعتبر روحاني، أن ”السبيل الوحيد للحفاظ على الاتفاق النووي وإحيائه هو رفع العقوبات الأمريكية عن طهران“، بحسب ما نقلت عنه الوكالة الإيرانية ”مهر“.

وأضاف أن ”تفويت فرصة الحفاظ على الاتفاق النووي بإمكانه أن يعقد الأوضاع“، مشيرا إلى أنه ”بإمكان إيران وفرنسا أن يتعاونا معا بشكل إيجابي لحل قضايا المنطقة عبر تنمية التعاون بينهما“.

وقال الرئيس الإيراني، إن أي خطوة أو موقف يتخذه مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد قرار إيران وقف العمل بالبروتوكول الإضافي ”سيؤدي الى تحديات جديدة وتعقيد الأوضاع“، مبينا أن إيران سوف تواصل تعاونها مع الوكالة الدولية.

وفرنسا ضمن الدول الموقعة على الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران، وقد أصبح الاتفاق النووي مهددا بالانهيار في ظل مواصلة طهران خفض التزاماتها النووية منذ أيار- مايو 2019 بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في عام 2018 وتشديد العقوبات على إيران.