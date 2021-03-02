ماكرون “قلِق” من قرارات إيران التي تنتهك اتفاق فيينا لعام 2015

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 مارس 2021 10:17 مساءً - منذ 6 دقائق

أعلن قصر الإليزيه، الثلاثاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ الرئيس الإيراني حسن روحاني أنه يتعين على طهران تقديم مبادرات واضحة وفورية للسماح باستئناف الحوار بشأن الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وعبر ماكرون لروحاني عن “قلقه البالغ” من قرارات إيران التي تنتهك اتفاق فيينا لعام 2015.

وقال بيان الإليزيه: “بعد أن ذكّر (روحاني) بالجهود التي بذلتها فرنسا مع شركائها في السنوات الماضية للتوصل إلى حل من خلال التفاوض، شدد رئيس الدولة (الفرنسية) على أهمية أن تقدم إيران مبادرات واضحة وفورية حتى يتسنى استئناف الحوار مع كل الأطراف الموقعة على اتفاق فيينا”.

هذا وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الثلاثاء، إنه سيتم تقديم مشروع قرار للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الأيام المقبلة لانتقاد قرار إيران بالحد من التعاون مع الوكالة.