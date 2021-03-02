بالصورة: الإمارات تدعم غزة بمحطة ثانية لإنتاج الأوكسيجين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 مارس 2021 10:17 مساءً - منذ 8 دقائق

وصلت المحطة الثانية لإنتاج الأوكسيجين بجميع ملحقاتها قادمة من دولة الإمارات، إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم، مساء الثلاثاء.

وقالت وسائل إعلام محلية فلسطينية، إن “هذه القافلة، استكمالًا للمساعدات الإمارتية التي وصلت قطاع غزة، فيما تتضمن القافلة مساعدات طبية مقدمة لوزارة الصحة في قطاع غزة؛ لتعزيز الجهود الصحية في مواجهة جائحة كورونا”.

إلى ذلك، رحبت قطاعات مختلفة من الفلسطينيين بتزويد دولة الإمارات لقطاع غزة بلقاحات مضادة لفيروس كورونا في ظل الحصار المفروض منذ فترة طويلة.

وقال الحقوقي الفلسطيني خليل أبو شمالة إن قطاع غزة يشهد حالة تدهور في القطاع الصحي وعلى مستوى الأطقم الطبية، مشيرا إلى أن القطاع واجه على مدار الأشهر الماضية صعوبات كبيرة في مواجهة انتشار فيروس “كورونا”، مؤكدا أن اللقاح المرسل من دولة الإمارات في هذا التوقيت يعزز عمل الأطقم الطبية ووزارة الصحة الفلسطينية بما يمكنها من التعامل مع الحالات الطارئة.