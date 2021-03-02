هجوم مسلح يستهدف قوة للحرس الثوري جنوب شرقي إيران

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 مارس 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين

أعلن التلفزيون الإيراني عن هجوم مسلح على سيارة تابعة للحرس الثوري كان يستقلها فريق هندسي، في مدينة سراوان في مقاطعة بلوشستان جنوب شرقي إيران.

وصرح محمد هادي مرعشي، نائب حاكم إقليم سيستان بلوشستان للشؤون الأمنية والعسكرية، لوكالة “تسنيم” بأن “زمرة جيش الظلم الإرهابية هاجمت سيارة تقل قوات الوحدة الهندسية غير المسلحة التابعة للحرس الثوري في مدينة سراوان”.

وأضاف مرعشي أن “الهجوم المسلح وقع عصر اليوم الثلاثاء في منطقة كشتكان في مدينة سراوان”، مبينا أن “السيارة كانت تقل قوات الوحدة الهندسية غير المسلحة”.

ولم يكشف المسؤول عما إن كان الهجوم قد خلف ضحايا أم لا.

الاحتجاجات متواصلة

وتتواصل المظاهرات الغاضبة في إيران، على خلفية مقتل 10 أشخاص من العاملين في مجال نقل الوقود برصاص الحرس الثوري الإيراني، في محافظة بلوشستان، حيث نظمت أسر الضحايا وسكان المدينة الحدودية، وقفة احتجاجية واستولوا على مبنى قائم مقام سراوان وأضرموا النيران في سيارات حكومية.

ووصل غضب المحتجين ، الأربعاء الفائت إلى إحراق صور المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، “علي خامنئي”، خلال المظاهرات، بالإضافة إلى اقتحام مكاتب رسمية في المدينة، في وقتٍ كشفت فيه مصادر محلية أن السلطات الإيرانية وحرس الحدود كانوا يتساهلون في السابق مع عمليات تهريب الوقود عبر الحدود باتجاه الجانب الباكستاني من الحدود.

يذكر أن حاكم مقاطعة زاهدان” أبو ذر مهدي نخعي” أكد لوكالة “إسنا” شبه الرسمية، أن “شرطيا قتل خلال اقتحام حشود من المحتجين المسلحين بأسلحة خفيفة وقنابل يدوية الثلاثاء الماضي مخفر كورين قرب حدود باكستان”.