الرجاء يواجه اتحاد سيدي قاسم بغيابات كثيرة

جدة - عبدالحي حسين - يواجه فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، نظيره اتحاد سيدي قاسم يوم الخميس، برسم سدس عشر كأس العرش، بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، وسط غيابات كثيرة قد تأثر عن مردود الفريق في المباراة.

وسيغيب عن الفريق في هذه المباراة، كل من المدافع الليبي سند الورفلي، والظهير الأيسر عبد الجليل جبيرة بداعي الإصابة، مع احتمالية غياب قائد الفريق محسن متولي، الذي اكتفى بالجري في الحصة التدريبية، التي خاضها الرجاء أمس الإثنين.

وستعرف المباراة كذلك، غياب كل عبد الرحيم الشاكير، وعمر العرجون بسبب الإصابة، إذ يواصلان برنامجهما التأهيلي من أجل العودة في قادم المباريات.