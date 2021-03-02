التوزيع الجغرافي للإصابات الـ393 بكورونا.. 70 بالمائة في جهة الدار البيضاء

جدة - عبدالحي حسين - كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ393 الجديدة.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 274 حالة جديدة، منها 209 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

وسجلت بجهة الشرق، 34 حالة، منها 13 حالة بوجدة.

وسجلت 18 حالة بجهة مراكش آسفي، وسجلت بجهة الرباط سلا القنيطرة 16 حالة، وبجهة الشمال سجلت 15 حالة، وبجهة بني ملا خنيفرة سجلت 14 حالة.

وبجهة درعة تافلالت سجلت 6 حالات، ونفس العدد بجهة الداخلة وادي الذهب، وبجهة سوس ماسة 4 حالات، ثم 3 حالات بجهة العيون الساقية الحمراء، وحالتين بجهة فاس مكناس، وأخيرا حالة واحدة بكلميم واد نون.

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