حصيلة حملة التلقيح ضد “كورونا” في المغرب.. أكثر من 3,65 مليون مستفيد

جدة - عبدالحي حسين - قالت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، في نشرة كورونا اليومية، إنه تم تلقيح 3 ملايين و657 ألفا و468 شخصا ضد كوفيد-19 بالمغرب إلى حدود السادسة من مساء اليوم الثلاثاء.

حملة التلقيح انطلقت قبل أكثر من شهر، وتراهن السلطات الصحية من خلالها على تلقيح 80 في المائة من السكان، من أجل كبح وباء كورونا، والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وتجري حملة التطعيم بطريقة تدريجية، على مراحل، حيث بدأت باستفادة العاملين في الصفوف الأمامية والمسنين، على أن يتم تعميمها لتشمل جميع المواطنين المغاربة والمقيمين، الذين تفوق أعمارهم 17 سنة.