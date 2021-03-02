الوداد “ينظم” مباريات افتراضية بأثمنة رمزية

جدة - عبدالحي حسين - قرر المكتب المديري لنادي الوداد الرياضي تنظيم مجموعة من المباريات الافتراضية تزامنا مع اللقاءات، التي سيخوضها الفريق في جميع المنافسات، وذلك بداية من مباراة يوم السبت المقبل.

وكشف بلاغ للفريق أن المبادرة جاءت نزولا عند رغبة مكونات نادي الوداد الرياضي، وفي ظل غياب حضور الجمهور في الملاعب بسبب التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا”.

وشدد البلاغ ذاته علی كون إدارة الفريق الأحمر خصصت منصة رقمية لهذا الغرض، حتی يتسنى للجميع من خلالها الحصول على تذكرة المقابلة بثمن رمزي لجميع فئات المدرجات.