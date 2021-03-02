بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، عن اعتقال عصابة "تبتز" أصحاب سيارات الحمل في نينوى.



وقالت الوزارة في بيان، إنه "وفقاً لمعلومات دقيقة، تمكنت مفارز الشؤون الداخلية في نينوى من القاء القبض على عصابة مكونة من ٨ متهمين، يقومون بابتزاز اصحاب عجلات الحمل لقاء مبالغ مالية والسماح لهم بالدخول عبر السيطرات الى المحافظة وبعد استحصال الموافقات الأصولية".

وأضاف ت أن "هذه العملية جاءت بعد تشكيل فريق عمل من ضباط ومنتسبي الشؤون الداخلية ونصب كمين لهم والقبض عليهم وبالجرم المشهود دونت أقوالهم واعترفوا بقيامهم بأخذ مبالغ مالية من سائقي عجلات الحمل لقاء دخولهم عبر السيطرات الى المحافظة".