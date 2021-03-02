أمیر الكويت يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أصدر أمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر، الثلاثاء، مرسوما بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة.



وقال مجلس الوزراء الكويتي، في بيان، إن رئيس الحكومة رفع أسماء الوزراء في التشكيل الحكومي الجديد لأمير البلاد لإقرارها.

أعلن رئيس الوزراء الكويتي البقاء على وزير النفط محمد الفارس في منصبه في التشكيل الوزراي الجديد.

كما أعلن استحداث حقيبتي وزارة الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الحكومة الجديدة .

واستقبل أمير الكويت بقصر بیان الثلاثاء الشیخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، بحسب وكالة الأنباء الكويتية" كونا".

ومؤخرا، أمر الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بتأجيل انعقاد جلسات مجلس الأمة لمدة شهر .

واستند الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح على المادة 106 من الدستور الكويتي، في قرار التأجيل.

وتنص المادة على أن "للأمير أن يؤجل، بمرسوم، اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تتجاوز شهرا، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد".

وبذلك فإن للعاهل الكويتي الحق في تأجيل اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تتجاوز الشهر بشرط عدم تكراره إلا من خلال موافقة المجلس ولمدة واحدة مع عدم احتساب مُدد التأجيل من فترة الانعقاد.