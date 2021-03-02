شكرا لقرائتكم خبر 89 جلسة غسيل كلوي في مركز الغيضة خلال أسبوع واحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد خلال مشاركته في مؤتمر المانحين لليمن للعام 2021م برعاية الأمم المتحدة وسويسرا والسويد عبر الاتصال المرئي في نيويورك، حرص المملكة على أمن واستقرار اليمن والمنطقة، والتزامها بدعم جميع الجهود الرامية؛ للوصول إلى حل سياسي مستدام وفق المرجعيات الثلاث والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216، وبما يضمن المحافظة على وحدة وسلامة اليمن وشعبه الشقيق.
وفي الإطار نفسه، واصل مركز الغسيل الكلوي بمديرية الغيضة في محافظة المهرة اليمنية تقديم خدماته الطبية للمستفيدين بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وقام المركز من 13 حتى 18 فبراير باستقبال 37 مريضا حصلوا على 89 جلسة غسيل كلوي، وبلغت نسبة المستفيدين من الذكور 68% والإناث 32%، فيما بلغت نسبة المقيمين 89% والنازحين 7%. واللاجئين 4%، كما أجري 65 تحليلا مخبريا، وراجع عيادة أمراض الكلى 19 مستفيدا.
المساعدات السعودية لليمن خلال 5 سنوات:
- 17مليارا و300 ألف دولار
- 2 مليار دولار للبنك المركزي اليمني
- 8 مليارات و133 مليون دولار لليمنيين داخل السعودية
- 199 مليون دولار للحكومة اليمنية
- 296 مليونا و742 ألف دولار مساعدات تنموية
- 3 مليارات و500 مليون دولار لإنجاز 575 مشروعا إنسانيا
كانت هذه تفاصيل خبر 89 جلسة غسيل كلوي في مركز الغيضة خلال أسبوع واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.