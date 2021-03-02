شكرا لقرائتكم خبر 89 جلسة غسيل كلوي في مركز الغيضة خلال أسبوع واحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، تبرع المملكة بمبلغ 430 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لدعم اليمن لعام 2021م.

وأكد خلال مشاركته في مؤتمر المانحين لليمن للعام 2021م برعاية الأمم المتحدة وسويسرا والسويد عبر الاتصال المرئي في نيويورك، حرص المملكة على أمن واستقرار اليمن والمنطقة، والتزامها بدعم جميع الجهود الرامية؛ للوصول إلى حل سياسي مستدام وفق المرجعيات الثلاث والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216، وبما يضمن المحافظة على وحدة وسلامة اليمن وشعبه الشقيق.

وفي الإطار نفسه، واصل مركز الغسيل الكلوي بمديرية الغيضة في محافظة المهرة اليمنية تقديم خدماته الطبية للمستفيدين بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وقام المركز من 13 حتى 18 فبراير باستقبال 37 مريضا حصلوا على 89 جلسة غسيل كلوي، وبلغت نسبة المستفيدين من الذكور 68% والإناث 32%، فيما بلغت نسبة المقيمين 89% والنازحين 7%. واللاجئين 4%، كما أجري 65 تحليلا مخبريا، وراجع عيادة أمراض الكلى 19 مستفيدا.

المساعدات السعودية لليمن خلال 5 سنوات:

