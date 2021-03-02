مقتل قيادية من (قسد) في ريف الحسكة

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وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، أن مسلحين أطلقوا النار مباشرة على إحدى القياديات في ميليشيات «قسد»، مما أدى إلى مقتلها على الفور، وإصابة اثنين من حرسها الشخصي.
ونقلت الوكالة عن مصادر ترجيحها أن يكون ما جرى ناتجا عن تصفية حسابات بين قيادات في «قسد».
ووفق الوكالة، «تأخذ الهجمات على مواقع وتحركات ميليشيات «قسد»، المدعومة أمريكيا، منحنى تصاعديا منذ أشهر عدة قتل خلالها العشرات من مسلحيها في أرياف دير الزور والحسكة والرقة».
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