الغلاء يدفع اللبنانيين للاحتجاج في طرابلس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتج لبنانيون أمس، على ارتفاع سعر صرف الدولار وتردي الأوضاع المعيشية في مدينة طرابلس شمال البلاد. وقطع المحتجون الطرقات المؤدية إلى ساحة عبدالحميد كرامي (ساحة النور) في طرابلس بالإطارات المشتعلة، كما طالبوا بإطلاق سراح الناشطين الموقوفين خلال أحداث فبراير الماضي. وقطع عدد من المحتجين الطريق بين طرابلس وبيروت. وبلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء 9900 ليرة لبنانية، مما أدى إلى ارتفاع ‏أسعار السلع الاستهلاكية وتدني القدرة الشرائية للمواطنين بشكل كبير، حيث بات الحد الأدنى للأجور في لبنان حوالي 70 دولارا.

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