الجيش السوداني يقترب من آخر المستوطنات الإثيوبية

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وأفادت المصادر بأن القوات السودانية تخوض منذ يومين معارك عنيفة وأن الجيش يتقدم على نحو مطرد صوب «برخت»، وتحاذي الفشقة الكبرى بولاية القضارف إقليم تيجراي الإثيوبي بطول 110 كلم، وأقيمت فيها مستوطنة «برخت» بعمق 5 كلم داخل الأراضي السودانية بغرض إسناد العمليات الزراعية والعسكرية للتيجراي.
وبعد الحرب التي خاضها الجيش الإثيوبي ضد جبهة تحرير تيجراي سيطرت قوميتا الأمهرا والكومنت على المستوطنة.
وتشهد حدود السودان وإثيوبيا توترا عسكريا منذ نوفمبر الماضي عندما أعاد الجيش السوداني نشر قواته في أراضي الفشقة واسترد مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي ظلت مجموعات إثيوبية تفلحها تحت حماية الميليشيات لأكثر من 25 سنة.
وتتهم إثيوبيا القوات المسلحة السودانية بتأجيج الأوضاع على الحدود بالتوغل داخل مناطقها واحتلال أراضيها الزراعية.
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