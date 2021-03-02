إسرائيل تعتقل 6 فلسطينيين وتهدم 3 منازل

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وأفادت مصادر محلية في المحافظتين بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من مدينة البيرة، ورام الله، وبلدة بيرزيت، وذلك عقب مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.
من جهة أخرى اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية محافظة نابلس، واعتقلت ثلاثة فلسطينيين من المحافظة في قرية تل جنوب غربي نابلس وحي رفيديا وبلاطة البلد، بعد أن داهمت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.
وهدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس ثلاثة منازل في مسافر يطا، جنوب الخليل.
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