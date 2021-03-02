شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يطالب بتحرك عاجل لوقف إرهاب الحوثي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: «وام»

دان البرلمان العربي إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية مقذوفاً عسكرياً تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان بالسعودية، والذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين وتضرر الأعيان المدنية. وطالب البرلمان العربي، في بيان، المجتمع الدولي بتحرك عاجل وحاسم لوقف الأعمال الإرهابية المتكررة لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة والممولة من النظام الإيراني، مؤكداً أن تقاعس المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته تجاه وقف هذه الممارسات الإرهابية يشجع ميليشيات الحوثي على مواصلة أعمالها الإرهابية. وجدد البرلمان العربي تضامنه ودعمه الكامل لجهود السعودية في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حفظ أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، والوقوف معها صفاً واحداً.