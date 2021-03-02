شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يصدر مرسوماً بتشكيل حكومة جديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الكويت-(وكالات)

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، الثلاثاء، مرسوماً بتشكيل حكومة جديدة، وذلك بعدما رفع رئيس الحكومة المكلف الشيخ صباح الخالد، إلى أمير البلاد أسماء الوزراء في التشكيل الجديد. وقال الصباح على «تويتر»: إنه تم استحداث حقيبتين في الحكومة هما وزارة الدولة لشؤون تعزيز النزاهة، ووزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشدداً على أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر الجهود وتوحيدها للتركيز على مواجهة الفساد الإداري والمالي داخل وخارج الجهاز الحكومي. وأشار إلى أن وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستعنى بتطوير البنية التحتية الإلكترونية وتعزيز الأمن السيبراني والارتقاء بالخدمات الحكومية الإلكترونية والذكية وتنمية قطاع الاتصالات. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التعاون مع السلطة التشريعية وأعضاء مجلس الأمة، مؤكداً أن المرحلة تتطلب ذلك.