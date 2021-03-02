شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تعاقب سبعة مسؤولين روس وموسكو تتوعد بالرد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-رويترز

فرضت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عقوبات على سبعة مسؤولين كبار روس، معلنة أن أجهزتها الاستخباراتية خلصت إلى وقوف موسكو خلف عملية تسميم المعارض أليكسي نافالني الذي يقضي حالياً عقوبة بالسجن. وأعلن مسؤول أمريكي كبير أن «أجهزة الاستخبارات خلصت بثقة عالية إلى أن ضباطاً في أجهزة الأمن الفيدرالية الروسية استخدموا غاز أعصاب يعرف بنوفيتشوك، لتسميم المعارض الأبرز للكرملين أليكسي نافالني، في 20 أغسطس/ آب 2020»، مجدداً الدعوة إلى «الإفراج الفوري ومن دون شروط» عنه. من جانبها، شددت روسيا على أن العقوبات الغربية عليها غير مجدية، وتوعدت بالرد. وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن «أولئك الذي يواصلون الاعتماد على هذه الإجراءات عليهم على الأرجح التفكير قليلاً في الأمر: هل يحققون أي هدف عبر مواصلتهم سياسة كهذه؟». وأضاف «الجواب واضح: لا تحقق سياسة كهذه أهدافها». وأكد وزير الخارجية سيرجي لافروف من جهته، خلال مؤتمر صحفي أن موسكو «سترد بالضرورة» على العقوبات الغربية. وأضاف في موسكو «لم يلغ أحد قواعد الدبلوماسية وإحدى هذه القواعد هو مبدأ المعاملة بالمثل».